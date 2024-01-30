30 Ocak 2024, Salı
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Enkaza dönen Cenin sokakları! İsrail'in tahrip ettiği yol ve altyapıyı A Haber görüntüledi
Gazze'de kanlı saldırılarına devam eden İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskılarını sürdürüyor. İşgalci güç Cenin kentini bir kez daha hedef aldı. Yolları buldozerlerle kazarak altyapıya ciddi zarar verdi. Elektrik ve su hatları tahrip edildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver Cenin sokaklarındaki İsrail zulmünü görüntüledi.