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Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor! Çalışmalar tamamlandığında 101 milyon tonluk enkaz oluşacak

A Haber
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Giriş: 24.03.2023 09:42
Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında 101 milyon tonluk enkaz oluşacak. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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