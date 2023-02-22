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"Enkaz ittifakı" deprem sonrası telaşa kapıldı! Kentsel dönüşüm karşıtı muhalifler partiler Türkiye sizi unutmayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2023 16:35
CHP, HDP ve İYİ Parti kentsel dönüşüme karşı bir araya gelirken, halkı manipüle ederek kışkırttı, birçok noktadaki kentsel dönüşüm ya aksadı ya da durdu. Asrın en büyük felaketi sonrası ise CHP, İYİ Parti ve HDP kentsel dönüşüme hiç karşı çıkmamışcasına kentsel dönüşüm yapılmadığına yönelik eleştirileri sıraladı. İşte CHP, İYİ Parti ve HDP'nin kentsel dönüşüme karşı ittifakı...
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