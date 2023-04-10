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Enkaz bayrama kadar kaldırılacak

A Haber
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Giriş: 10.04.2023 13:39
Deprem nedeniyle yaşadığı ili terk eden seçmenlerden 465 bini kaydını aldırdı. 1 milyon seçmen ise aynı yerde oy kullanacak. Depremzede seçmen nerede oy kullanacak? Öte yandan deprem bölgesindeki enkazlar, Hatay merkez hariç tüm kentlerde bayrama kadar kaldırılmış olacak. Ayrıntıları A Haber ekipleri aktardı.
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