Enkaz bayrama kadar kaldırılacak

Deprem nedeniyle yaşadığı ili terk eden seçmenlerden 465 bini kaydını aldırdı. 1 milyon seçmen ise aynı yerde oy kullanacak. Depremzede seçmen nerede oy kullanacak? Öte yandan deprem bölgesindeki enkazlar, Hatay merkez hariç tüm kentlerde bayrama kadar kaldırılmış olacak. Ayrıntıları A Haber ekipleri aktardı.

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