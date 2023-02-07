Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçtiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.