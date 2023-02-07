07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçtiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçtiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2023 10:51
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.
Bahçeli: Gün, birlik, beraberlik günüdür
Bahçeli: Gün, birlik, beraberlik günüdür
O alçaklar gözaltına alındı!
O alçaklar gözaltına alındı!
Depremzedeler için gelen o bağış ağlattı!
Depremzedeler için gelen o bağış ağlattı!
Bakan Kurum’dan önemli açıklamalar
Bakan Kurum’dan önemli açıklamalar
Japon arama kurtarma ekibi Türkiye’ye geldi
Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi
A Haber bölgede
A Haber bölgede
Deprem Antakya’da büyük yıkıma yol açtı
Deprem Antakya'da büyük yıkıma yol açtı
Can kaybı yükseliyor
Can kaybı yükseliyor
Enkazlarda zamana karşı yarış
Enkazlarda zamana karşı yarış
Beşiktaş’tan depremzedeler için çağrı
Beşiktaş'tan depremzedeler için çağrı
28 saat sonra mucize kurtuluş!
28 saat sonra mucize kurtuluş!
Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem
Daha Fazla Video Göster