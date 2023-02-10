Enkaz altında güçlü duran kadın Alman ekipleri kendine hayran bıraktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Almanya'dan gelen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki kadına "hayran kaldıklarını" söyledi. Su ulaştırdıkları kadının, kendileriyle çok güçlü ve morali yüksek bir şekilde konuştuğunu belirtti.

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