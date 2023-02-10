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Enkaz altında güçlü duran kadın Alman ekipleri kendine hayran bıraktı

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Giriş: 10.02.2023 10:43
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Almanya'dan gelen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki kadına "hayran kaldıklarını" söyledi. Su ulaştırdıkları kadının, kendileriyle çok güçlü ve morali yüksek bir şekilde konuştuğunu belirtti.
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