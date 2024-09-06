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Engin Polat'ın tahliyesine başsavcılıktan itiraz kararı

Engin Polat'ın tahliyesine başsavcılıktan itiraz kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 14:50
Güncelleme:06.09.2024 14:52
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kara para aklama' davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunma kararı aldı.
Engin Polat’ın tahliyesine başsavcılıktan itiraz kararı
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