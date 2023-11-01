01 Kasım 2023, Çarşamba
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Engin Polat ve eşi Dilan Polat gözaltına alındı
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi. Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi.