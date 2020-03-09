Engin Özkoç gerginliği TBMM'den sonra İBB Meclisi'ni de karıştırdı |Video
Göksu İBB Meclis kürsüsünde konuşan Göksu, "Aziz İstanbullular Türkiye'nin 2. Büyük Meclisi'nde konuşuyoruz. Bu toprakların değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ortaya koyan CHP Grup Başkanvekili şahsın ülkemiz için büyük bir mücadele veren Cumhurbaşkanımızla ilgili bütün sözleri bu Meclis'ten tekrar tekrar kendisine iade ediyorum. Bir gün katil Esed'e laf edemeyenler bu ülkenin askerine, Cumhurbaşkanı'na laf etme cüretini nereden alıyorlar? 'Vatan haini nerede?' denildiğinde 'burada' diyenler şurada dursun 'Vatan sana canım feda' diyenlere selam olsun." dedi.
Göksu'nun bu sözlerini hazmedemeyen CHP'li üyeler tepki gösterdi. Ellerini sıralara vuran CHP'liler masalara bırakılan Türk bayraklarını da salladı.
Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili'nin "Değerli arkadaşlar, ben bu yaklaşımı kabul etmiyorum. Lütfen sıralarınıza oturun. Herkesi oturmaya davet ediyorum" sözleri üzerine İBB Meclisi üyeleri sakinleşti ve gerginlik kavgaya dönüşmeden sona erdi.
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