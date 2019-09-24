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24.09.2019
Engellilerden CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi
Adana’da 2017 yılında engelli vatandaşların kullanımına açılacağı sözü verilen Gençlik ve Spor Merkezi aradan iki yıl geçmesine rağmen açılmayınca engelliler CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi başlattı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi’nin önünde detayları aktardı.
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