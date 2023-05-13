Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için TOKİ iş birliğiyle konut yapılacak

Hükümet engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için TOKİ iş birliği ile konutlar yapacak. Konut tasarımları engellilerin yaşam kolaylığına göre yapılacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN