Engelli okul engel oldu! Tuvalet ortak, müdür odası koridorda

İstanbul, Kağıthane'deki bir özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin 1 yıldır okul sorunu var. İlçedeki çeşitli okullarda kontenjan açılan engelli öğrencilere son olarak bir ortaokulun anaokulu bölümü tahsis edildi.

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