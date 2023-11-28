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Engelli okul engel oldu! Tuvalet ortak, müdür odası koridorda

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Giriş: 28.11.2023 11:19
Güncelleme:28.11.2023 11:23
İstanbul, Kağıthane'deki bir özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin 1 yıldır okul sorunu var. İlçedeki çeşitli okullarda kontenjan açılan engelli öğrencilere son olarak bir ortaokulun anaokulu bölümü tahsis edildi.
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