07 Ocak 2023, Cumartesi
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Enflasyona karşı marketler yarışta! Sabit fiyatta süre uzar mı?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından zincir marketler tek tek fiyat düzenlemelerine gitmeye başladı. Binlerce ürünün fiyatı ocak ayı boyunca sabitlendi. Peki sabit fiyat uygulamasında süre uzar mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi avukat Tayfın Üzülmez değerlendirdi.