Enflasyon rakamları açıklandı! Tüfe aralık ayında yüzde 1,18 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüfe aralık ayında yüzde 1,18 oldu, yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu.

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