03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Enflasyon rakamları açıklandı! Tüfe aralık ayında yüzde 1,18 oldu

Enflasyon rakamları açıklandı! Tüfe aralık ayında yüzde 1,18 oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2023 10:09
Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüfe aralık ayında yüzde 1,18 oldu, yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!
İmamoğlu’nun akıl hocası 6’lı masayı hedef aldı
İmamoğlu'nun akıl hocası 6'lı masayı hedef aldı
Korsan kongre CHP-İYİ Parti’yi karıştırdı
Korsan kongre CHP-İYİ Parti'yi karıştırdı
Kılıçdaroğlu’nun danışmanının özerklik planı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanının özerklik planı
TBMM’de yılın ilk toplantısı bugün!
TBMM’de yılın ilk toplantısı bugün!
Memur zammı ne kadar olacak?
Memur zammı ne kadar olacak?
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara’nın gündeminde ne var?
Kovid yeniden mutasyona uğradı!
Kovid yeniden mutasyona uğradı!
Mersin’de suç örgütü operasyonu!
Mersin'de suç örgütü operasyonu!
Bay Kemal adaylıktan vazgeçerse adayı belli!
Bay Kemal adaylıktan vazgeçerse adayı belli!
2023 seçimleri için yeni tarih verdiler!
2023 seçimleri için yeni tarih verdiler!
Bay Kemal gemileri yaktı! Adaylığını duyuruyor
Bay Kemal gemileri yaktı! Adaylığını duyuruyor
Daha Fazla Video Göster