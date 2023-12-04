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Enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve memur emeklisi ile emekli ne kadar zam alacak?

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 14:06
Enflasyon kasım ayında da hız kesti. Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 3, 28 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,98 oldu. Yeni enflasyon rakamlarıyla memur maaşları ne olacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabir Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murt Bal verdi.
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