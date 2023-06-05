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Enflasyon gerilemeye devam ediyor! 8 aydır kesintisiz düşüş | TÜİK Mayıs 2023 enflasyon oranı

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Giriş: 05.06.2023 10:24
Son dakika haberi | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04; yıllık bazda ise yüzde 39,59 oldu.
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