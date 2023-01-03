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Enflasyon açıklandı memur-memur emeklisi ve emekli maaşları belli oldu

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Giriş: 03.01.2023 10:41
TÜİK aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Tüfe aralık ayında yüzde 1,18 oldu, yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Böylece memur-memur emeklisi ve emekli maaşları refah payı hariç belli oldu. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık oran yüzde 16,48 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,40 oranında enflasyon farkı verilecek. Son gelen enflasyon verilerinden sonra refah payı hariç en düşük memur maaşı 10 bin 606 TL oldu. Yine refah payı hariç en düşük emekli memur maaşı 7 bin 79 TL oldu.
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