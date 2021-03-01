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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık'tan A Haber'de İstanbul uyarısı

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Giriş: 01.03.2021 16:52
Güncelleme:01.03.2021 16:56
A Haber canlı yayınında önemli uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Türkiye'deki tabloya baktığımızda görülen büyük şehirlerde dikkatli olunması gerçeği. Rakamlara baktığımızda İstanbul enfeksiyonun artış trendi söz konusu. Büyük şehirler kalabalıklar nedeniyle enfeksiyon konusunda riskli. İstanbul'da gevşemelere gitmeyi kesinlikle gitmeyi düşünmemeliyiz." dedi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık'tan A Haber'de İstanbul uyarısı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık'tan A Haber'de İstanbul uyarısı
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