16 Eylül 2024, Pazartesi
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Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi kime ait? Gözler adli tıp raporunda...
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti ile ilgili İstanbul ve Diyarbakır Adli Tıp'ta incelemeler sürmeye devam ederken annenin diş modeli alınıp İstanbul Adli Tıp’a gönderildi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar yaşanan bu gelişmelere dair A Haber canlı yayınında analizde bulundu. Alınan diş kalıbı örneği hakkında değerlendirmelerde bulunan Kar; “Neredeyse parmak izi kadar kesin ve birinci derece delildir.” ifadelerini kullanırken DNA'ların 40-45 gün yüzeylerde kaldığına dikkat çekti.