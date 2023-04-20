Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazında tarihi gün

Karadeniz gazının karaya çıkacağı tören için son hazırlıklar yapılıyor. Başkan Erdoğan Zonguldak Filyos'ta gaz yakma törenine katılacak. Bağımsızlık ateşi saat 20.23'te yakılacak. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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