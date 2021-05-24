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Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de: Sondaj filomuz artacak! Karadeniz sondaj üssü haline gelecek
Petrol ve doğalgazda yeni müjdeler ne olacak? Doğu Akdeniz’de enerji denklemi nasıl şekillenecek? Üretim modeli nasıl olacak? Yabancı şirketlerle iş birliği olacak mı? Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez A Haber’de yanıtladı. Bakan Dönmez, "İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Onunla alakalı projelerin hazırlıkları devam ediyor. Dünyada ses getiren bir keşif olduğu için bu işle ilgilenen firmalar da oluyor." dedi. Bakan Dönmez, "2027-2028 yıllarında maksimum düzeye ulaşmış olacağız" ifadelerini kullanarak "Karadeniz sondaj üssü haline gelecek." dedi.