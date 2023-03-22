Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti: Beklediğimiz an yaklaşıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının nisanda Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirileceğini bildirdi. Bakan Dönmez, "Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz." ifadelerini kullandı.