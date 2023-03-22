22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti: Beklediğimiz an yaklaşıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti: Beklediğimiz an yaklaşıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2023 14:31
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının nisanda Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirileceğini bildirdi. Bakan Dönmez, "Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez: Beklediğimiz an yaklaşıyor
Bakan Dönmez: Beklediğimiz an yaklaşıyor
İlk iftar depremzedelerle
İlk iftar depremzedelerle
Yapımı süren binalara yıkım kararı
Yapımı süren binalara yıkım kararı
HDP’ye iki bakanlık iddiası!
HDP'ye iki bakanlık iddiası!
İYİ Parti tabanı nasıl bir tavır alır?
İYİ Parti tabanı nasıl bir tavır alır?
Türkiye’yi bölüşme pazarlığı! 11 maddeye boyun eğdi!
Türkiye’yi bölüşme pazarlığı! 11 maddeye boyun eğdi!
Kılıçdaroğlu artık HDP’nin adayıdır
"Kılıçdaroğlu artık HDP'nin adayıdır"
HDP aday çıkarmama kararı aldı
HDP aday çıkarmama kararı aldı
Vizyon projeden ilk görüntüler
Vizyon projeden ilk görüntüler
AK Parti’de aday adaylığına yoğun ilgi
AK Parti'de aday adaylığına yoğun ilgi
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon!
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!
İstanbul’da FETÖ’ye darbe!
İstanbul'da FETÖ'ye darbe!
Daha Fazla Video Göster