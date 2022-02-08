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Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama

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Giriş: 08.02.2022 15:54
Güncelleme:08.02.2022 15:55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, “Sadece 7 köyümüzde elektrik kesintisi söz konusu” ifadelerini kulandı. Dönmez, “10 yıllık olağan arıza sadece 1 günde oluştu” dedi.
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