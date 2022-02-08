08 Şubat 2022, Salı
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Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, “Sadece 7 köyümüzde elektrik kesintisi söz konusu” ifadelerini kulandı. Dönmez, “10 yıllık olağan arıza sadece 1 günde oluştu” dedi.