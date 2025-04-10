10 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Türkiye’de! TBMM’de vekillere hitap edecek
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Türkiye’de! TBMM’de vekillere hitap edecek

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Türkiye’de! TBMM’de vekillere hitap edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2025 15:05
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Subianto Ankara'da Erdoğan tarafından törenle karşılandı. Subianto bugün Türkiye Büyük Milllet Meclisi'nde milletvekillerine hitap edecek. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla bir dizi anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Türkiye’de! TBMM’de vekillere hitap edecek
İşte görüşmeden ilk kareler…
İşte görüşmeden ilk kareler…
Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun
"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"
Başkan Erdoğan – DEM görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan – DEM görüşmesi başladı
İBB aracında 8 göçmen yakalandı
İBB aracında 8 göçmen yakalandı
ABD ve Rusya İstanbul’da çözüm arayışında
ABD ve Rusya İstanbul’da çözüm arayışında
TBMM’de vekillere hitap edecek
TBMM’de vekillere hitap edecek
Külliye’ye giden DEM Parti’den açıklama!
Külliye’ye giden DEM Parti'den açıklama!
İstanbul’da ABD-Rusya zirvesi
İstanbul'da ABD-Rusya zirvesi
Başkan Erdoğan – DEM görüşmesi süreci nasıl etkiler?
Başkan Erdoğan – DEM görüşmesi süreci nasıl etkiler?
Bölge halkı görüşmeyi bekliyor
Bölge halkı görüşmeyi bekliyor
MSB: SDG Halep ve Tişrin Barajı’ndan çekildi
MSB: SDG Halep ve Tişrin Barajı'ndan çekildi
PKK’nın fesih süreci nasıl olacak?
PKK'nın fesih süreci nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster