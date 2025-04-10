10 Nisan 2025, Perşembe
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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Türkiye’de! TBMM’de vekillere hitap edecek
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Subianto Ankara'da Erdoğan tarafından törenle karşılandı. Subianto bugün Türkiye Büyük Milllet Meclisi'nde milletvekillerine hitap edecek. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla bir dizi anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.