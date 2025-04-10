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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da! Külliye’de önemli zirve

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da! Külliye'de önemli zirve

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 18:01
Güncelleme:10.04.2025 18:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, Endonezya Subianto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Türkiye ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve bölgesel-küresel konuların ele alınması planlanıyor. Subianto ayrıca 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak. İşte detaylar...
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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da! Külliye’de önemli zirve
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da!
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da!
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