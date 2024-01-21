En yaşanabilir şehir İstanbul! Ankara İzmir’i geçti

Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizdeki en yaşanabilir şehirler listesinin başında; megakent İstanbul var. Birçok etken var tabi bunu belirleyen. İş imkanları ve barınma şartları gibi. Peki listenin devamı nasıl şekillendi? İşte tüm detaylar…

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