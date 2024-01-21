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En yaşanabilir şehir İstanbul! Ankara İzmir’i geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 18:04
Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizdeki en yaşanabilir şehirler listesinin başında; megakent İstanbul var. Birçok etken var tabi bunu belirleyen. İş imkanları ve barınma şartları gibi. Peki listenin devamı nasıl şekillendi? İşte tüm detaylar…
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