"En son tercihim CHP listelerinden girmekti"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "en son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti" sözlerine CHP’li isimlerden peş peşe tepki geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba seçimlerde en büyük fedakarlığı listelerinden diğer partilere milletvekili veren CHP’nin yaptığını söyledi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise "Davutoğlu yerel seçimlere tek başına girsin, boyunun ölçüsünü alsın" diyerek tepki gösterdi.