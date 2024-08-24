En son 2016'da görülmüştü yeniden ortaya çıktı! Tedirgin eden görüntüler: Uzmanından açıklama

Anadolu'nun bağrında en son 2016 yılında görülen o korkunç olay tekrar yaşandı. Görenlerin endişelendiği olayda bir yükselip bir ortadan kaybolan görüntüler ortaya çıkıyor. Çevredeki vatandaşlarda panik havası oluşturan olaya ilişkin uzman isimden önemli açıklamalar geldi.

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