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En riskli dönemde miyiz? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''en riskli dönemde miyiz?'' sorusunun cevabını verdi.
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