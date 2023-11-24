En pahalı suyu neden CHP’li belediyeler satıyor? En pahalı 5 su CHP’li belediyelerden

2019'da seçmenin karşısına oy istemek için çıkan CHP'li belediye başkanları vaatlerini sıralarken suyu da ucuza satacaklarını söylemişti ama gelinen aşamada görüldü ki durum söylenenden farklı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Türkiye'nin en pahalı suyunu satan belediyelerini açıkladı. Hepsinin ortak özelliği CHP'li olmaları…

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