08 Temmuz 2024, Pazartesi
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En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.50'de başladı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Sekban, "Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin süreçteki son durum masaya yatırılacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konuları da yine ele alınacak başlıklar arasında. En düşük emekli maaşının 10 bin TL’nin üzerine çıkarılması konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor." dedi.