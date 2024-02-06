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En çok yıkım ve vefatın olduğu kent: Hatay! Hatay’da deprem izleri nasıl siliniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 23:39
Türkiye arka arkaya iki felaketi sadece 12 saat içerisinde yaşadı. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Depremin yıl dönümüne girilirken A Haber ekibi 1 yıl önce olduğu gibi yeniden deprem bölgesinde. A Haber muhabiri Halil Uğur ve Mehmet Öntürk AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatay’daki gelişimi anlattı.
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