En çok yıkım ve vefatın olduğu kent: Hatay! Hatay’da deprem izleri nasıl siliniyor?

Türkiye arka arkaya iki felaketi sadece 12 saat içerisinde yaşadı. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Depremin yıl dönümüne girilirken A Haber ekibi 1 yıl önce olduğu gibi yeniden deprem bölgesinde. A Haber muhabiri Halil Uğur ve Mehmet Öntürk AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatay’daki gelişimi anlattı.

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