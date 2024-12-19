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En borçlu belediyeler CHP’de! SGK’nın çağrısını dinlemediler 5 yılda borç batağına saplandılar

En borçlu belediyeler CHP’de! SGK’nın çağrısını dinlemediler 5 yılda borç batağına saplandılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 22:12
SGK’ya milyarlarca liralık borçlarını tüm çağrılara rağmen ödemeyen CHP’li belediyelere haciz işlemi başlatılmıştı hatırlayacaksınız. Bu kapsamda belediye ve iştiraklerinin hesapları da bloke edildi. CHP ise bu işlemin bir ilk olduğunu iddia etti. Daha önce hiçbir belediyenin hesaplarının bloke edilmediği iddiasını dile getirdi. CHP’yi 25 yıl önce 950 belediyeye yapılan haczin belgeleri yalanladı.
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En borçlu belediyeler CHP’de! SGK’nın çağrısını dinlemediler 5 yılda borç batağına saplandılar
SGK’nın çağrısını dinlemediler 5 yılda borç batağına saplandılar
SGK’nın çağrısını dinlemediler 5 yılda borç batağına saplandılar
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