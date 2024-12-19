19 Aralık 2024, Perşembe
En borçlu belediyeler CHP’de! SGK’nın çağrısını dinlemediler 5 yılda borç batağına saplandılar
SGK’ya milyarlarca liralık borçlarını tüm çağrılara rağmen ödemeyen CHP’li belediyelere haciz işlemi başlatılmıştı hatırlayacaksınız. Bu kapsamda belediye ve iştiraklerinin hesapları da bloke edildi. CHP ise bu işlemin bir ilk olduğunu iddia etti. Daha önce hiçbir belediyenin hesaplarının bloke edilmediği iddiasını dile getirdi. CHP’yi 25 yıl önce 950 belediyeye yapılan haczin belgeleri yalanladı.