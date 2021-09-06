En az aşılama oranı Şanlıurfa'da | Neden en az aşılama olan il Şanlıurfa?

En az aşının uygulandığı kent ise Şanlıurfa. Şimdi de o noktaya uzanıyoruz. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu ve konuğu Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm canlı yayında aktardı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, ''Ülkemizde delta varyantının görülmeye başladığından beri bir dördüncü dalga ihtimali belirlenmişti. Sağlık Bakanlığı'mız da hızla bütün illerde aşı oranlarının yükseltmesini istemişti. Aşılama oranın artması hastalığın bulaşı ve ağır hasta sayı düşüreceği ön görülmüştü. Nitekim öylede oldu, bunu Muğla ve Şanlıurfa'ya bakarak anlayabiliriz. Şuan Muğla'nın 7 katı hasta sayısına ulaştı Şanlıurfa. Bu ne demek? Bu 7 kat hasta sayısı sağlıklı bir sağlık hizmeti verememektir.'' dedi.