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Emniyet’in dijital dedektifi Asena! EGM’ye güç kattı

A Haber
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Giriş: 02.06.2022 11:35
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmaya başlayan 'Asena' yazılımı sayesinde güvenlik güçleri başarılı operasyonlarına yenilerini ekliyor. Kodları Türk mühendisler tarafından yazılan Asena, suç ve suçlu tespitinde devrim niteliğinde. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
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