02 Haziran 2022, Perşembe
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Emniyet’in dijital dedektifi Asena! EGM’ye güç kattı
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmaya başlayan 'Asena' yazılımı sayesinde güvenlik güçleri başarılı operasyonlarına yenilerini ekliyor. Kodları Türk mühendisler tarafından yazılan Asena, suç ve suçlu tespitinde devrim niteliğinde. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.