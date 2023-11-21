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Emniyete 10 bin yeni kadro açıldı! Kimler başvurabilir, şartlar neler?

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 15:53
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Kimler başvurabileceğine ve şartların neler olduğuna dair önemli bilgileri A Haber muhabiri Kübra Bal canlı yayında anlattı.
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