Emniyet ve MİT’in kritik operasyonları

Emniyet ve MİT son dönemde çok kritik nokta operasyonlar düzenleyerek hem terör örgütlerine hem de ajanlık faaliyeti yürüten istihbarat örgütlerine ağır darbe vurdu. Peki DEAŞ'a yönelik operasyonlarının perde arkasında ne var? Son yapılan operasyonlarla kaç kişi tutuklandı? Bugüne kadar MOSSAD'a hangi operasyonlar düzenlendi? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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