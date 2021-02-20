Emniyet ve Jandarma'dan yasa dışı bahis operasyonu: Yüzlerce kişi yakalandı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca; “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri” suçlarına yönelik ülke genelinde 11.396 ekip, 44.748 personelin katılımıyla 14:00/18:00 saatleri arasında “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi” ve 18:00/21:00 saatleri arasında “Kumar/Oyun Makineleri” uygulamaları yapıldı. operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken aranan yüzlerce kişi de yakalandı.