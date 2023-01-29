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Emniyet Genel Müdürlüğü’ne taze kan! 10 bin polis alınacak

A Haber
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Giriş: 29.01.2023 09:42
Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin yeni polis alacak. İlgili kararname Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Detayları Ankara'dan Murat Sekban aktardı.
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