Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar! 51 ilin Emniyet Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar yapıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 51 ilin Emniyet Müdürü değişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç atandı.

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