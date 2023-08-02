02 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar! 51 ilin Emniyet Müdürü değişti
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar yapıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 51 ilin Emniyet Müdürü değişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç atandı.