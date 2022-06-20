Emirgan Korusu'nda ağaç katliamı! Çevreciler neden sessiz?

İstanbul Beşiktaş'ta asırlık çınarları kesen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları da katletti. Peki çevreciler bu katliama neden sessiz kaldı? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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