Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede aile konuştu: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Şubat’ta günü Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan’da burada misafir edilen Atmaca ailesini ziyaret etti. Emine Erdoğan, yaklaşık bir saat misafir olduğu Atmaca ailesiyle yakından ilgilendi. O görüşmeyi anlatan emekli öğretmen 78 yaşındaki Süleyman Atmaca, “Nerede çalışıp emekli olduğumu sordu. ‘Öğretmen emeklisiyim’ deyince, ‘eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız’ dedi.