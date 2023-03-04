04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede aile konuştu: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı

Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede aile konuştu: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2023 11:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Şubat’ta günü Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan’da burada misafir edilen Atmaca ailesini ziyaret etti. Emine Erdoğan, yaklaşık bir saat misafir olduğu Atmaca ailesiyle yakından ilgilendi. O görüşmeyi anlatan emekli öğretmen 78 yaşındaki Süleyman Atmaca, “Nerede çalışıp emekli olduğumu sordu. ‘Öğretmen emeklisiyim’ deyince, ‘eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız’ dedi.
Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği o aile konuştu
Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği o aile konuştu
6’lı koalisyonun dağılması dünya basınında
6’lı koalisyonun dağılması dünya basınında
Yanardağ TELE 1’de Akşener’i hainlikle itham etti
Yanardağ TELE 1'de Akşener'i hainlikle itham etti
CHP MYK bugün de toplanıyor
CHP MYK bugün de toplanıyor
İP’in yeni yol haritası ne olacak?
İP'in yeni yol haritası ne olacak?
Kentsel dönüşüme muhalefet engeli
Kentsel dönüşüme muhalefet engeli
Kulaklarından tutar dışarı atardım
"Kulaklarından tutar dışarı atardım"
Bakan Kurum örnek planı gösterdi
Bakan Kurum örnek planı gösterdi
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yanıt
6’lı koalisyon tarih oluyor
"6’lı koalisyon tarih oluyor"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Pimi çekilmiş el bombaları bıraktı
"Pimi çekilmiş el bombaları bıraktı"
Daha Fazla Video Göster