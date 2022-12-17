Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Projesi! Bakan Murat Kurum “Bu çok önemli bir başarı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Giresun’da gençlere bir araya gelerek, “Yeni bir yüzyıla giriyoruz sevgili gençler. Bu yüzyıl ‘Türkiye Yüzyılı’ olacak. İnşallah sürdürülebilirliğin yüzyılı, ekonominin, şefkatin, gençliğin yüzyılı olacak… Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüyeceğiz. Hep birlikte, milletimizle birlikte yürüyeceğiz… 2023’deki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak" dedi. Bakan Kurum öte yandan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz ‘Sıfır Atık’ projemiz ise dün itibariyle 105 ülkenin desteği ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu kapsamda her yıl ‘30 Mart günü Sıfır Atık Günü’ olarak ilan edildi. Bu çok önemli başarı; sizlerin, gençlerimizin başarısı…” diye konuştu.