17 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Projesi! Bakan Murat Kurum “Bu çok önemli bir başarı”

Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Projesi! Bakan Murat Kurum “Bu çok önemli bir başarı”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2022 16:10
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Giresun’da gençlere bir araya gelerek, “Yeni bir yüzyıla giriyoruz sevgili gençler. Bu yüzyıl ‘Türkiye Yüzyılı’ olacak. İnşallah sürdürülebilirliğin yüzyılı, ekonominin, şefkatin, gençliğin yüzyılı olacak… Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüyeceğiz. Hep birlikte, milletimizle birlikte yürüyeceğiz… 2023’deki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak" dedi. Bakan Kurum öte yandan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz ‘Sıfır Atık’ projemiz ise dün itibariyle 105 ülkenin desteği ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu kapsamda her yıl ‘30 Mart günü Sıfır Atık Günü’ olarak ilan edildi. Bu çok önemli başarı; sizlerin, gençlerimizin başarısı…” diye konuştu.
’’İstismar siyaseti yapmaya çalışıyorlar
''İstismar siyaseti yapmaya çalışıyorlar"
Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi!
Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi!
Murat Kurum: Bu çok önemli bir başarı
Murat Kurum: Bu çok önemli bir başarı
Hablemitoğlu suikastı faili cezaevinde
Hablemitoğlu suikastı faili cezaevinde
A Haber Kızılelma’nın yuvasında!
A Haber Kızılelma’nın yuvasında!
İmamoğlu’na hapis cezası! Flaş sözler
İmamoğlu'na hapis cezası! Flaş sözler
Mardin’e 17,5 milyar liralık yatırım!
Mardin'e 17,5 milyar liralık yatırım!
Mardin’de Başkan Erdoğan heyecanı!
Mardin'de Başkan Erdoğan heyecanı!
Hedef Türkiye’yi işgal! Hukuk görünümlü darbe girişimi
Hedef Türkiye'yi işgal! Hukuk görünümlü darbe girişimi
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu!
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu!
Koronavirüsün acı mirası!
Koronavirüsün acı mirası!
’’Seçim tarihi 1-2 hafta öne gelebilir’’
''Seçim tarihi 1-2 hafta öne gelebilir''
Daha Fazla Video Göster