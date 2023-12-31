Emine Erdoğan'dan videolu yeni yıl mesajı: Herkes için adil bir dünya temennisiyle...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 yılı için "Herkes için adil bir dünya temennisiyle barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum." temennisinde bulundu.

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