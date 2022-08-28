28 Ağustos 2022, Pazar
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Emine Erdoğan'dan Tokat'a 'yerli üretim' tebriği
Tokat Gastronomi Festivali’ni ziyaret eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Tokat'ta vakit, bereket hasadı vakti. Yemek, giyim kültüründen nice değerimizin dün gibi yaşatıldığı ilimizde yerli üretime verilen önem ise takdire şayan." mesajını paylaştı.