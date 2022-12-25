Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı: Dünyaya miras kalacak

Sıfır Atık Projesi'nin 5. yılında gençlere seslenen Emine Erdoğan, "Toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak." dedi.