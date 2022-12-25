25 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı: Dünyaya miras kalacak

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı: Dünyaya miras kalacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2022 15:16
Sıfır Atık Projesi'nin 5. yılında gençlere seslenen Emine Erdoğan, "Toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak." dedi.
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık mesajı
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı
Besleyenler terörle yüz yüzeler
"Besleyenler terörle yüz yüzeler"
İbrahim Kalın’dan Fransa mesajı
İbrahim Kalın’dan Fransa mesajı
ANKA-3’ün özellikleri neler?
ANKA-3’ün özellikleri neler?
Zehir tacirlerine darbe
Zehir tacirlerine darbe
Bakan Akar Suriye sınırında
Bakan Akar Suriye sınırında
Yeni rezerv mi bulundu?
Yeni rezerv mi bulundu?
PKK sivilleri acımadan katletmişti
PKK sivilleri acımadan katletmişti
Çetinkaya mağazası katliamının 31. yılı
Çetinkaya mağazası katliamının 31. yılı
Suriye’nin kuzeyinde teröre darbe
Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe
Başkan Erdoğan Avrupa’yı uyarmıştı
Başkan Erdoğan Avrupa’yı uyarmıştı
Yerel seçimler için sandığa gidiyor
Yerel seçimler için sandığa gidiyor
Daha Fazla Video Göster