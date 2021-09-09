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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı

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Giriş: 09.09.2021 09:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde bugün ödül günüydü. Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. Törende konuşan Emine Erdoğan, bir kez daha iklim değişikliğine vurgu yaptı "Gündemimizden düşürmemeliyiz" dedi. Erdoğan, yeni dönemde başta alışveriş merkezleri olmak üzere bir çok alanda sıfır atık sistemlerinin de kurulacağını söyledi.
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