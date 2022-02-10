Emine Erdoğan'dan öğrencilere teşekkür! Tayyip dedenizle gözlerinizden öpüyoruz

Togolu öğrencilerin “geçmiş olsun” dileğinde bulunmasına teşekkür eden Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, “Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber gözlerinizden öpüyoruz” açıklamasında bulundu.