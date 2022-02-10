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Emine Erdoğan'dan öğrencilere teşekkür! Tayyip dedenizle gözlerinizden öpüyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2022 14:59
Togolu öğrencilerin “geçmiş olsun” dileğinde bulunmasına teşekkür eden Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, “Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber gözlerinizden öpüyoruz” açıklamasında bulundu.
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