10 Şubat 2022, Perşembe
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Emine Erdoğan'dan öğrencilere teşekkür! Tayyip dedenizle gözlerinizden öpüyoruz
Togolu öğrencilerin “geçmiş olsun” dileğinde bulunmasına teşekkür eden Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, “Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber gözlerinizden öpüyoruz” açıklamasında bulundu.