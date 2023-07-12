Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı! İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan NATO Liderler Zirvesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

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