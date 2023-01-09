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Emine Erdoğan’dan kuraklıkla mücadele çağrısı: Sularımız büyük tehlike altında

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Giriş: 09.01.2023 09:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, su verimliliği seferberliği ile ilgili paylaşım yaptı. Su kaynaklarının kırmızı alarm verdiğini belirten Emine Erdoğan, "Hep birlikte suyumuza sahip çıkalım." çağrısı yaptı.
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