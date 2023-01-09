Emine Erdoğan’dan kuraklıkla mücadele çağrısı: Sularımız büyük tehlike altında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, su verimliliği seferberliği ile ilgili paylaşım yaptı. Su kaynaklarının kırmızı alarm verdiğini belirten Emine Erdoğan, "Hep birlikte suyumuza sahip çıkalım." çağrısı yaptı.

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